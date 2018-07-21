В ГФС назвали крупнейших поставщиков автомобилей в Украину

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38427 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102028 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124070 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131618 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168922 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181194 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В ГФС назвали крупнейших поставщиков автомобилей в Украину

Киев  •  УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В январе-июне этого года Украина импортировала легковых автомобилей на более чем 985 млн долл. США. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Наибольшее количество легковых автомобилей в денежном выражении было ввезено в Украину из Японии - на 171,5 млн долл. Далее идет Германия. В течение отчетного периода Украина импортировала из Германии легковых автомобилей на более чем 163,4 млн долл. Замыкают тройку лидеров США. За 6 месяцев этого года американцы поставили на украинский рынок легковых автомобилей на 138,6 млн долл.

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Наряду с этим, в I полугодии Украина экспортировала легковых автомобилей на 3,9 млн долл. Украинские автомобили больше всего покупала Канада, США и Турция.

Как сообщал УНН, Верховная Рада предварительно одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто.

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