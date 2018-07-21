В ГФС назвали крупнейших поставщиков автомобилей в Украину

Наибольшее количество легковых автомобилей в денежном выражении было ввезено в Украину из Японии - на 171,5 млн долл. Далее идет Германия. В течение отчетного периода Украина импортировала из Германии легковых автомобилей на более чем 163,4 млн долл. Замыкают тройку лидеров США. За 6 месяцев этого года американцы поставили на украинский рынок легковых автомобилей на 138,6 млн долл.

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Наряду с этим, в I полугодии Украина экспортировала легковых автомобилей на 3,9 млн долл. Украинские автомобили больше всего покупала Канада, США и Турция.

Как сообщал УНН, Верховная Рада предварительно одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто.