У Держстатистики назвали середні ціни на м'ясо, молоко і хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Україні дорожчають деякі соціальні продукти харчування. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
З початку року середня вартість молока в Україні зросла на 0,5% - до 14,8 грн за літр продукту.
Хліб в середньому подорожчав на 3,5%. У червні 1 кг хліба в Україні коштував 11,7 грн (близько 5,7 грн за буханець).
Серед всіх видів м'яса подорожчала лише свинина - на 0,5% - до 66,1 грн за 1 кг.
У той же час, курятина подешевшала - на 8,5%, яловичина - на 0,7%.
Відзначається, що за підсумками червня яловичина стала найдорожчим м'ясом у порівнянні зі свининою і курятиною. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг свинини в середньому по 66,1 грн, 1 кг яловичини - по 66,7 грн, 1 кг курятини - по 38,5 грн.