В Госстатистики назвали средние цены на мясо, молоко и хлеб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине дорожают некоторые социальные продукты питания. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
С начала года средняя стоимость молока в Украине выросла на 0,5% - до 14,8 грн за литр продукта.
Хлеб в среднем подорожал на 3,5%. В июне 1 кг хлеба в Украине стоил 11,7 грн (около 5,7 грн за буханку).
Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 0,5% - до 66,1 грн за 1 кг.
В то же время, курятина подешевела - на 8,5%, говядина - на 0,7%.
Отмечается, что по итогам июня говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг свинины в среднем по 66,1 грн, 1 кг говядины - по 66,7 грн, 1 кг курятины - по 38,5 грн.