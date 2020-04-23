У Держмитслужбі відбулися обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Державній митній службі України сьогодні відбулися обшуки. Представники СБУ та ДБР зацікавилися гербом Митниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
“Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки — представники СБУ та ДБР зацікавилися гербом Митниці”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в грудні 2019 року Держмитслужба провела закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для Митниці вартістю майже 30 тисяч гривень. ТОВ “Геральдична палата “Олекса Руденко і Компаньйони” розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України. Наявні усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.
Також, 25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та Президент України своїм Указом.
"На сьогодні правоохоронці вилучили документи щодо виконання наведених послуг", - зазначили в пресслужбі.
У Держмитслужбі вважають, що обшуки на Митниці відбулись за надуманою політично вмотивованою справою.
"Втім, надамо повне сприяння правоохоронним органам щодо їх розслідування цієї суспільно важливої справи, і продовжуємо працювати“, - додали в повідомленні.
Нагадаємо, інспектор Галицької митниці брала тисячу гривень “винагороди” з кожного розмитненого авто.