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В Гостаможслужбе прошли обыски

В Гостаможслужбе прошли обыски

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Государственной таможенной службе Украины сегодня прошли обыски. Представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом Таможни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня в Гостаможслужбе прошли обыски - представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом Таможни", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в декабре 2019 года Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 тыс. гривен. ООО "Геральдическая палата" Алексей Руденко и компаньоны "разработали новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины. Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме.

Также, 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить Комиссия по геральдике и Президент Украины своим Указом.

"На сегодня правоохранители изъяли документы по выполнению указанных услуг", - отметили в пресс-службе.

В Гостаможслужбе считают, что обыски в Таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу.

"Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам по их расследованию этого общественно важного дела, и продолжаем работать", - добавили в сообщении.

Напомним, инспектор Галицкой таможни брала тысячу гривен "вознаграждения" с каждого растаможенного авто.

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