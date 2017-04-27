У держдумі розповіли про роботу П.Аграмунта над поверненням РФ в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова ПАРЄ Педро Аграмунт працює над тим, щоб відновити участь Росії в Асамблеї. Про це заявив перший віце-спікер держдуми РФ Олександр Жуков на зустрічі з головою сенату генеральних кортесів Іспанії Піо Гарсія-Ескудеро Маркесом, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми уважно стежимо за активною роботою Аграмунта як голови ПАРЄ... І він, мені здається, робить дуже багато для того, щоб відновити нашу участь в ПАРЄ", - заявив О.Жуков.
За його словами, для Росії дуже важливо, щоб цей діалог відновився.
"Ми думаємо, що П.Аграмунт якраз є прихильником цього (діалогу - ред)", - додав О.Жуков.
Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.