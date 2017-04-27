В госдуме рассказали о работе П.Аграмунта над возвращением РФ в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт работает над тем, чтобы возобновить участие России в Ассамблее. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков на встрече с председателем сената генеральных кортесов Испании Пио Гарсия-Эскудеро Маркесом, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы внимательно следим за активной работой Аграмунта как главы ПАСЕ ... И он, мне кажется, делает очень много для того, чтобы восстановить наше участие в ПАСЕ", - заявил А.Жуков.
По его словам, для России очень важно, чтобы этот диалог возобновился.
"Мы думаем, что П.Аграмунт как раз является сторонником этого (диалога - ред)", - добавил А.Жуков.
Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.