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У Держдепі наголосили на першочерговості виконання безпекових умов Мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Виконання безпекових умов Мінських угод є першочерговим і тільки після цього може бути впроваджена політична складова. Про це заявив в.о. помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє УНН

“Я щойно приїхав з Києва, де я знову підтвердив підтримку США для України. Адміністрація Президента Зеленського реалізовує внутрішні реформи та здійснює кроки з активізації мирного процесу на сході України. Ми вітаємо нещодавнє розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому. Підтримуємо саміт „нормандського формату“, запланований на наступний понеділок в Парижі, і ми сподіваємось на позитивний результат, що наблизить відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності”, — заявив Рікер.

Представник Держдепу вчергове закликав Росію припинити агресію в Україні і виконати зобов’язання закладені у Мінських угодах. На його думку, це дозволить рухатися далі.

“Політичний аспект Мінських угод і майбутніх домовленостей має бути виконаний тільки після того як цього будуть дозволяти безпекові умови” — наголосив Рікер, наголосивши, що безпекова ситуація в Європі позначена недовірою через дії Росії.

Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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