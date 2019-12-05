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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 66445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101994 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114932 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145841 просмотра

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В Госдепе напомнили о первоочередности обеспечения условий Минских соглашений о безопасности

В Госдепе напомнили о первоочередности обеспечения условий Минских соглашений о безопасности

Киев  •  УНН

 • 8206 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Выполнение условий безопасности Минских соглашений является первоочередным и только после этого может быть введена политическая составляющая. Об этом заявил и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает УНН.

"Я только что приехал из Киева, где я вновь подтвердил поддержку США для Украины. Администрация Президента Зеленского реализует внутренние реформы и предпринимает шаги по активизации мирного процесса на востоке Украины. Мы приветствуем недавнее разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Поддерживаем саммит "нормандского формата", запланированный на следующий понедельник в Париже, и мы надеемся на положительный результат, что приблизит восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности", - заявил Рикер.

Представитель Госдепа в очередной раз призвал Россию прекратить агрессию в Украине и выполнить обязательства заложенные в Минских соглашениях. По его мнению, это позволит двигаться дальше.

"Политический аспект Минских соглашений и будущих договоренностей должен быть выполнен только после того как этого будут позволять условия безопасности", - отметил Рикер, отметив, что ситуация с безопасностью в Европе обозначена недоверием из-за действий России.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 мая в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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