У ДБР не розслідують справ про викрадення Чауса - адвокат

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"Отримали відповідь від ДБР. Вони не розслідують справ щодо викрадення Чауса в 2016 році", - заявив Кравець в своєму телеграм-каналі.

Деталі

За інформацією адвоката, на даному етапі відносно Миколи Чауса в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розслідується справа про отримання неправомірної вигоди і викрадення його в 2016 році. У той же час, в Службі безпеки України (СБУ) розслідують викрадення Чауса в Молдові в 2021 році.

Доповнимо

Як заявив сам Микола Чаус, він утік від своїх викрадачів, які його хотіли вбити, і сам прийшов у Службу безпеки України.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду планує 16 серпня розглянути апеляційну скаргу САП на рішення суду першої інстанції про обрання екссудді Миколи Чаусу захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Справа Чауса

Детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса в лікарні "Феофанія".

Раніше Служба безпеки заявила про те, що затримала екссуддю Миколу Чауса на законних підставах. У відомстві заявляли, що знають про його місцезнаходження, і повідомили, що затриманому надають необхідну медичну допомогу.

Як стало відомо зі ЗМІ, в п'ятницю, 30 липня, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка Вінницької області, і повідомив, що в селі з'явилася людина на ім'я Чаус Микола Олексійович 1966 року народження.

Чаус нібито підтвердив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва.

Як повідомляв адвокат Чауса Олександр Вишневий, в Вінницьку область прямували детективи НАБУ для його затримання.

НАБУ закликав правоохоронців передати детективам підозрюваного колишнього суддю. Інформаційні видання повідомляли, що обвинуваченого Чауса перехопили співробітники Служби безпеки України.