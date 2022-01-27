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Шахед-136

У ДБР допустили проведення одночасного допиту Порошенка та Медведчука

У ДБР допустили проведення одночасного допиту Порошенка та Медведчука

Київ • УНН

 • 15304 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Державне бюро розслідувань не виключає проведення одночасного допиту нардепа від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука та п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка. Про це під час брифінгу заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо перехресного допиту. У нас тут сталося непорозуміння. У Кримінально-процесуальному кодексі дійсно немає такого поняття як перехресний допит, але воно більше зрозуміле для нашого суспільства. Тобто ми розуміємо, що когось перехресно будуть допитувати. У кримінально-процесуальному кодексі є термін одночасний допит”, — розповіла Сапьян.

Деталі

Вона пояснила, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом слідчий має право провести одночасний допит двох або навіть більше осіб уже допитаних для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.

“Для того, щоб провести такий одночасний допит, спочатку потрібно допитати Порошенка, а Медведчука вже допитали. Якщо з’являться такі розбіжності, то відповідно одночасний допит не виключається”, — сказала Сапьян.

Що було раніше

24 січня адвокат Порошенка Новіков заявив, що 25 січня, запланований перехресний ( одночасний) допит Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

Згодом у ДБР заявили, що перехресний допит Порошенка та Медведчука не планується 25 січня.

Повідомлялося, що 24 січня Порошенко прибув за викликом до ДБР, але за 7 хв залишив приміщення, не дочекавшись слідчого.

Доповнення

Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.

У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.

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