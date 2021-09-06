У Данії вакцинуватимуть людей проти COVID-19 у супермаркетах

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У Міністерстві охорони здоров’я Данії сьогодні заявили, що магазини, які належать двом великим мережам супермаркетів, із 11 вересня пропонуватимуть вакцинацію.

“Ми хочемо, щоб пропозиція про вакцинацію було якомога доступнішою, щоб, наприклад, ви могли зробити щеплення, коли прийшли в магазин щось купити”, — зазначив директор датського управління охорони здоров’я Сорен Брострем.

“До того ж у споживчому секторі багато молодих співробітників, тому у такий спосіб ми можемо надати молоді необхідну інформацію щодо вакцинації”, — додав Брострем через те, що рівень вакцинації серед молоді низький.

Загалом 75,4% населення Данії ввели хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, що становить приблизно 4,4 млн осіб. Повністю вакциновано — 72,5%.

Нагадаємо

У Данії з 10 вересня скасують усі обмеження, які вводили для боротьби з коронавірусом. Уряд країни не класифікуватиме COVID-19 як соціально небезпечне захворювання.