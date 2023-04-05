У Чорному морі змінилася кількість ворожих ракетоносіїв

Деталі

На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії — 2 надводних, 2 підводних. Максимально можливий залп “Калібрів” — 24.

“Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію.

Нагадуємо, що обстановка в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій”, — пише ОК “Південь”.

Нагадаємо

Раніше на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, фіксувалося збільшення корабельного угруповання в Чорному морі.