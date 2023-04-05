В Черном море изменилось количество вражеских ракетоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Враг продолжает маневры в Черном море. Корабельная группировка сейчас уменьшена до 14 единиц. Об этом сообщает Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
Детали
На боевом дежурстве из 6 ракетоносителей — 2 надводных, 2 подводных. Максимально возможный залп “Калибров” — 24.
“Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий. Продолжаем отслеживать ситуацию. Напоминаем, что обстановка в море меняется динамично. Сигналы воздушной тревоги следует воспринимать, как безусловное побуждение к четким оперативным действиям”, — пишет ОК “Юг”.
Напомним
Ранее на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, фиксировалось увеличение корабельной группировки в Чёрном море.