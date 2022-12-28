У Чорному морі росіяни тримають на бойовому чергуванні до трьох кораблів, без "калібрів" - ВМС

Цитата

«Станом на 28.12.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 3 ворожих кораблів. В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається на оприлюдненій інфографіці, серед ворожих кораблів у Чорному морі немає носіїв окр "калібр".

Також вказано, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Доповнення

27 грудня повідомлялося, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 10 кораблів рф, з них 3 носії крилатих ракет "калібр".

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 26 грудня заявила, що ворожі ракетоносії маневрують у Чорному морі, й "очевидно", що окупанти "до чогось готуються".