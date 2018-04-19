У Чилі помер найстаріший у світі чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Найстаріша людина у світі Селін Вільануева Харамільо із Чилі пішов із життя через хворобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Впродовж останніх днів Харамільо хворів. У нього виявили проблеми із легенями. Лікарі прогнозували, що чоловік видужає, але справитися із недугою він не зміг. Селін помер в лікарні в комуні Марикіна на півдні Чилі.
Селін Харамільо народився 25 липня 1896 року. Однак жодних документи, які могли б це підтвердити, не береглися. Селін Харамільо ніколи не був одружений і у нього немає родичів.
Його поховають у п'ятницю на кладовищі в чилійському місті Меуїн.
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