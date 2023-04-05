У Чикаго правоохоронці оточили готель Трампа через озброєну жінку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Спецпризначенці та поліція Чикаго оточили будівлю готелю Trump International Hotel and Tower після того, як до хмарочосу зайшла озброєна жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC Chicago та Sun Times Chicago.
Деталі
У середу, 5 квітня, вдень біля чиказького готелю Trump International Hotel and Tower в Чикаго в зв’язку з побутовими заворушеннями в будівлі зібралося багато поліцейських, повідомила влада.
Поліція Чикаго заявила, що реагує на побутовий інцидент у будівлі, і наразі вважає, що це “ізольований інцидент”, який не становить загрози для громадськості.
За даними Total Traffic, поліція була зосереджена біля входу в будівлю на розі Кінзі-стріт і Вабаш-авеню, а на місці події перебували співробітники спецпідрозділу.
За даними Total Traffic і поліції Чикаго, Вабаш-авеню перекрита в обох напрямках між Вакер-драйв і Хаббард-стріт через інцидент. При цьому Sun Times Chicago з посиланням на джерела пише, що жінка увійшла до будівлі з гвинтівкою.
Довідка
Міжнародний готель і вежа Трампа (Trump International Hotel and Tower) — хмарочос, розташований у Чикаго, США. Висота 98-поверхового будинку становить 423 метри і він є сьомим за висотою будинком США.
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