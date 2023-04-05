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В Чикаго правоохранители окружили отель Трампа из-за вооруженной женщины - СМИ

Киев • УНН

 • 1210831 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Спецназовцы и полиция Чикаго оцепили здание отеля Trump International Hotel and Tower после того, как в небоскреб зашла вооруженная женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Chicago и Sun Times Chicago.

Детали

В среду, 5 апреля, днем возле чикагского отеля Trump International Hotel and Tower в Чикаго в связи с бытовыми беспорядками в здании собралось много полицейских, сообщили власти.

Полиция Чикаго заявила, что реагирует на бытовой инцидент в здании, и в настоящее время считает, что это “изолированный инцидент”, который не представляет угрозы для общественности.

По данным Total Traffic, полиция была сосредоточена у входа в здание на углу Кинзи-стрит и Вабаш-авеню, а на месте происшествия находились сотрудники спецподразделения.

По данным Total Traffic и полиции Чикаго, Вабаш-авеню перекрыта в обоих направлениях между Вакер-драйв и Хаббард-стрит из-за инцидента. При этом Sun Times Chicago со ссылкой на источники пишет, что женщина вошла в здание с винтовкой.

Справка 

Международный отель и башня Трампа (Trump International Hotel and Tower) — небоскреб, расположенный в Чикаго, США. Высота 98-этажного здания составляет 423 метра и он является седьмым по высоте зданием США. 

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