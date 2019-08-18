У Чернівцях КОРД затримав трьох квартирних крадіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Чернівцях працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом КОРД затримали квартирних крадіїв. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
“Сьогодні, 18 серпня, під час проведення негласних слідчо-розшукових заходів правоохоронці зупинили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники. У транспортному засобі перебувала група з трьох чоловіків, віком від 31 до 52 років. Двоє з них раніше вже були судимі за скоєння майнових злочинів”, — йдеться у повідомленні.
Під час проведення санкціонованого обшуку у автомобілі, поліцейські виявили та вилучили засоби для відмикання дверей. Зловмисники вчиняли квартирні крадіжки шляхом підбору ключа.
“Наразі працівники поліції здійснюють перевірку вказаних громадян на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівців і області”, — повідомили у прес-службі.
Зазначається, що перевірка проводиться в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років.
Нагадаємо, на Житомирі викрито трьох чоловіків, що регулярно обкрадали офіси та магазини.