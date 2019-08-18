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У Чернівцях КОРД затримав трьох квартирних крадіїв

У Чернівцях КОРД затримав трьох квартирних крадіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Чернівцях працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом КОРД затримали квартирних крадіїв. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

“Сьогодні, 18 серпня, під час проведення негласних слідчо-розшукових заходів правоохоронці зупинили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники. У транспортному засобі перебувала група з трьох чоловіків, віком від 31 до 52 років. Двоє з них раніше вже були судимі за скоєння майнових злочинів”, — йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованого обшуку у автомобілі, поліцейські виявили та вилучили засоби для відмикання дверей. Зловмисники вчиняли квартирні крадіжки шляхом підбору ключа.

“Наразі працівники поліції здійснюють перевірку вказаних громадян на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівців і області”, — повідомили у прес-службі.

Зазначається, що перевірка проводиться в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років.

Нагадаємо, на Житомирі викрито трьох чоловіків, що регулярно обкрадали офіси та магазини.

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