В Черновцах КОРД задержал трех квартирных воров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Черновцах сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД задержали квартирных воров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
"Сегодня, 18 августа, во время проведения негласных следственно-розыскных мероприятий правоохранители остановили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. В транспортном средстве находилась группа из трех мужчин в возрасте от 31 до 52 лет. Двое из них ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений ", - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированного обыска в автомобиле, полицейские обнаружили и изъяли средства для отпирания дверей. Злоумышленники совершали квартирные кражи путем подбора ключа.
"Сейчас сотрудники полиции проводят проверку указанных граждан на причастность к аналогичным преступлениям на территории Черновцов и области", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что проверка проводится в рамках уголовного производства по части 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Житомире разоблачены трое мужчин, регулярно обворовывали офисы и магазины.