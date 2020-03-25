У Чернівецькій області розповіли про стан хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Стан хворих на COVID-19 у Чернівецькій області стабільний, лихоманка лише у трьох людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Чернівецької ОДА.
"Стан недужих на коронавірус буковинців уранці 25 березня стабільний, компенсований. Лише у трьох пацієнтів – лихоманка. Один із них перебуває у обласній клінічній лікарні, двоє – у Хотинській ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у кількох дітей, яких госпіталізували нещодавно до обласної дитячої клінічної лікарні, є невисока температура.
"Усі пацієнти з підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками", - додали в ОДА.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні. У Чернівецькій області - 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.