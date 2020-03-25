В Черновицкой области рассказали о состоянии больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Состояние больных COVID-19 в Черновицкой области стабильное, лихорадка только у троих человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Черновицкой ОГА.
"Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное. Только у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областную детскую клиническую больницу, есть невысокая температура.
"Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами", - добавили в ОГА.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине. В Черновицкой области - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.