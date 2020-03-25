В Черновицкой области рассказали о состоянии больных COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82277 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98598 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101955 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101270 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109122 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97351 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104311 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106375 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131344 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Черновицкой области рассказали о состоянии больных COVID-19

В Черновицкой области рассказали о состоянии больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13419 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Состояние больных COVID-19 в Черновицкой области стабильное, лихорадка только у троих человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Черновицкой ОГА.

"Состояние больных на коронавирус буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное. Только у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у нескольких детей, которых госпитализировали недавно в областную детскую клиническую больницу, есть невысокая температура.

"Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами", - добавили в ОГА.

Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине. В Черновицкой области - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.

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