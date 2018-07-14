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У Чернігові зловмисник сокирою зарубав чоловіка і намагався убити жінку

У Чернігові зловмисник сокирою зарубав чоловіка і намагався убити жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру жителю Чернігова в умисному вбивстві чоловіка та закінченому замаху на вбивство жінки. Про це УНН повідомили у прес-службі Чернігівської місцевої прокуратури.

За інформацією прокуратури, 13 липня раніше не судимий місцевий житель, у вечірній час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в одній із квартир по проспекту Миру у Чернігові, завдав потерпілому численні удари сокирою в область шиї та голови, від яких останній помер на місці.

"Продовжуючи свою злочинну діяльність, зловмисник наніс іншій потерпілій численні удари сокирою в область голови, однак виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки потерпілій в подальшому надано своєчасну медичну допомогу", - зазначили у відомстві.

У зв’язку з цим, чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство).

Наразі готується клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що санкція статті передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка через ревнощі вбила чоловіка сокирою.

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