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У Чернігові затопило 13 приватних дворів і три підвали багатоповерхівок

У Чернігові затопило 13 приватних дворів і три підвали багатоповерхівок

Київ • УНН

 • 10758 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У Чернігові внаслідок інтенсивних опадів затопило 13 приватних домогосподарств та три підвали багатоповерхівок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“На території Чернігова внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних домогосподарств по вул.Десняка, Радченка, Декабристів, Могилянського, Гагаріна, Генерала Авдєєнка, пров.Гомельський, два окремих приміщень, зокрема Чернігівського територіального центру соціального обслуговування на вул.Текстильників, 25 та ПАТ „Будіндустрія“ по вул.Індустріальна, 11, а також трьох підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків по пр. Миру, 263, 247А та вул.Івана Мазепи, 36”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають заходи з ліквідації загрози переливу води з обвідного каналу полігону із знешкодження твердих побутових відходів КП “КТП-2528” Чернігівської міської ради.

Загалом до робіт залучено 7 одиниць техніки, 4 мотопомпи та 24 рятувальники.

Як повідомляв УНН, після тривалої зливи у Чернігові затопило вулиці, а також — каналізаційну насосну станцію.

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