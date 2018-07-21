В Чернигове затопило 13 частных дворов и три подвала многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Чернигове в результате интенсивных осадков затопило 13 частных домохозяйств и три подвала многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"На территории Чернигова в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных домохозяйств по ул.Десняка, Радченко, Декабристов, Могилянской, Гагарина, Генерала Авдеенко, пер.Гомельський, два отдельных помещений, в частности Черниговского территориального центра социального обслуживания на ул.Текстильников, 25 и ПАО "Стройиндустрия" по ул.Индустриальная, 11, а также трех подвальных помещений многоквартирных жилых домов по пр.Мира, 263, 247А и ул.Ивана Мазепы, 36", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются мероприятия по ликвидации угрозы перелива воды из обводного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП-2528" Черниговского городского совета.
Всего в работах задействованы 7 единиц техники, 4 мотопомпы и 24 спасателя.
Как сообщал УНН, после длительной ливни в Чернигове затопило улицы, а также - канализационную насосную станцию.