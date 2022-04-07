У Чехії випустили колекційну банкноту "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Чехії випустили колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Її можна придбати, усі гроші передадуть на допомогу Україні, інформує УНН.
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Банкноту вже можна придбати на сайті за 1500 крон (приблизно 1980 гривень). Гроші з продажу передадуть організації Post Bellum, яка збирає кошти на допомогу українцям.
Усього виготовили 20 тисяч колекційних купюр. Дизайн розробила художниця Єва Гашкова.
Банкнота синьо-жовтого кольору. На ній зображено монумент Берегині, який розташований на Майдані Незалежності у Києві. Також купюру прикрашає Софійський собор.
Нагадаємо
Вулицю у Празі, на якій розташоване посольство росії у Чехії, буде перейменовано на вулицю Українських Героїв.