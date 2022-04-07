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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чехии выпустили коллекционную банкноту "Слава Украине"

Киев • УНН

 • 355848 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Чехии выпустили коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Ее можно приобрести, все деньги передадут на помощь Украине, информирует УНН.

В Чехии выпустили коллекционную банкноту "Слава Украине"

Детали

Банкноту уже можно купить на сайте за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Деньги с продажи передадут организации Post Bellum, которая собирает средства на помощь украинцам.

Всего изготовили 20 тысяч коллекционных купюр. Дизайн разработала художница Ева Гашкова.

Банкнота сине-желтого цвета. На ней изображен монумент Берегини, расположенный на Майдане Незалежности в Киеве. Также купюру украшает Софийский собор.

Напомним

Улица в Праге, на которой расположено посольство россии в Чехии, будет переименована на улицу Украинских Героев.

Украинские Национальные Новости

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