У Чехії на канатній дорозі від кабіни обірвався трос, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Одна людина загинула після того, як у неділю на півночі країни від кабіни на чеській канатній дорозі від'єднався трос. З іншої кабіни усі пасажири були врятовані, повідомив представник рятувальної служби, передає УНН із посиланням на CNN.
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Канатна дорога на гору Ештед на висоті 1000 метрів використовує дві кабіни, кожна з яких обслуговується одним співробітником.
"Одна кабіна впала під час спуску. У ній знаходилася одна людина, яка, на жаль, померла від отриманих травм", - повідомив Чеському телебаченню прессекретар Михайло Георгієв.
"На щастя, друга кабіна залишилася на своєму місці, близько 15 людей було евакуйовано, вони не мали отримати травм, просто знаходились в стані шоку", - сказав він.
Нагадаємо
Напередодні два поїзди зіткнулися у неділю біля англійського міста Солсбері, більше 10 постраждалих.