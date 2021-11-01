У Чехії на канатній дорозі від кабіни обірвався трос, одна людина загинула

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Канатна дорога на гору Ештед на висоті 1000 метрів використовує дві кабіни, кожна з яких обслуговується одним співробітником.

"Одна кабіна впала під час спуску. У ній знаходилася одна людина, яка, на жаль, померла від отриманих травм", - повідомив Чеському телебаченню прессекретар Михайло Георгієв.

"На щастя, друга кабіна залишилася на своєму місці, близько 15 людей було евакуйовано, вони не мали отримати травм, просто знаходились в стані шоку", - сказав він.

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Напередодні два поїзди зіткнулися у неділю біля англійського міста Солсбері, більше 10 постраждалих.