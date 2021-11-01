В Чехии на канатной дороге от кабины оборвался трос, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Один человек погиб после того, как в воскресенье на севере страны от кабины на чешской канатной дороге отсоединился трос. С другой кабины все пассажиры были спасены, сообщил представитель спасательной службы, передает УНН со ссылкой на CNN.
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Канатная дорога на гору Эштед на высоте 1000 м использует две кабины, каждая из которых обслуживается одним сотрудником.
“Одна кабина упала во время спуска. В ней находился один человек, к сожалению, умерший от полученных травм”, — сообщил Чешскому телевидению пресс-секретарь Михаил Георгиев.
“К счастью, вторая кабина осталась на своем месте, около 15 человек были эвакуированы, они не должны были получить травмы, просто находились в состоянии шока”, — сказал он.
Напомним
В преддверии двух поездов столкнулись в воскресенье возле английского города Солсбери, более 10 пострадавших.