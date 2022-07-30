У Бундестазі вважають, що постачання зброї Україні з ФРН уповільнює канцелярія Шольца

Цитата

"Найвужчим місцем, яке гальмує військову допомогу Німеччини, є, з яких би не було причин, відомство канцлера", - заявила Штрак-Циммерман.

Деталі

При цьому Штрак-Циммерман вважає, що уряд ФРН має вирішити питання з постачаннями не пізніше кінця жовтня.

За її словами, усе вказує на те, що володимир путін "продовжить свою віроломну кампанію", тому німецьким політикам "не слід розслаблятися".

Доповнення

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що з Німеччини в Україну прибули перші три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Також Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні 16 мостових танків Biber, які дозволять українським військовим долати водні перешкоди під час боїв.



