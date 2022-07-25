Україна отримала від Німеччини перші три артустановки Gepard – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. З Німеччини в Україну прибули перші три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Як повідомив в ефірі національного телемарафону міністр оборони Олексій Резніков, техніку вже передали на потреби ЗСУ, інформує УНН.
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“Поки що від Німеччини, можу сказати, сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передали кілька десятків тисяч набоїв. І, відповідно, ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхало в Україну, і вони вже у розпорядженні ЗСУ", – повідомив Резніков.
Доповнення
13 липня уряд Німеччини опублікував оновлений список озброєння, яке передадуть Україні. Зокрема, до списку увійшли три РСЗВ MARS, 54 бронетранспортери, три Panzerhaubitze 2000.