Украина получила от Германии первые три артустановки Gepard – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Из Германии в Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр обороны Алексей Резников, технику уже передали на нужды ВСУ, сообщает УНН.
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“Пока от Германии, могу сказать, сегодня официально зашло три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передали несколько десятков тысяч патронов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении ВСУ", – сообщил Резников.
Дополнение
13 июля правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. В частности, в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000.