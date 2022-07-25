Украина получила от Германии первые три артустановки Gepard – Резников

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“Пока от Германии, могу сказать, сегодня официально зашло три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передали несколько десятков тысяч патронов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении ВСУ", – сообщил Резников.

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13 июля правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. В частности, в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000.