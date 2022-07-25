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Украина получила от Германии первые три артустановки Gepard – Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Из Германии в Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр обороны Алексей Резников, технику уже передали на нужды ВСУ, сообщает УНН.

Цитата

“Пока от Германии, могу сказать, сегодня официально зашло три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передали несколько десятков тысяч патронов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении ВСУ", – сообщил Резников.

Дополнение

13 июля правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое передадут Украине. В частности, в список вошли три РСЗО MARS, 54 бронетранспортера, три Panzerhaubitze 2000.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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