Німеччина передасть Україні РСЗВ, бронетранспортери та інше - оновлений список
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Уряд Німеччини опублікував оновлений список озброєння, яке передадуть Україні. Серед іншого до списку увійшли три РСЗВ MARS, 54 бронетранспортери, три Panzerhaubitze 2000, передає УНН.
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"У межах бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу для України", - нагадали в німецькому уряді.
Деталі
З міркувань безпеки уряд Німеччини не вказує додаткову інформацію, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача. Список озброєння, заплановоного до поставки, серед іншого передбачає:
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- 53 000 зентіних боєприпасів;
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- 8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів;
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- 3 САУ Panzerhaubitze 2000;
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- 4 000 зенітних танкових боєприпасів;
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- 10 (+10 за бажанням) автономних наземних дронів;
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- 14 тягачів, 14 напівпричепів, 2 трактори та 4 причепи;
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- 43 розвідувальних дрони;
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- один високочастотний пристрій з обладнанням;
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- десять захищених автомобілів;
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- сім глушилок та вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами;
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- чотири мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
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- 65 холодильників для медичного обладнання й 100 000 аптечок;
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- 30 зенітних установок GEPARD, а також близько 6000 зенітних боєприпасів;
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- 54 бронетранспортери M113 із озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);
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- 3 РСЗВ MARS з боєприпасами;
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- система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
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- РЛС виявлення артилерії COBRA;
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- 80 пікапів;
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- три броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2.
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Іспанія планує передати танки в Україну, повідомляють місцеві ЗМІ. Але, щоб мати можливість поставити їх, Мадрид повинен мати дозвіл Німеччини.