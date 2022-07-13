Німеччина передасть Україні РСЗВ, бронетранспортери та інше - оновлений список

Цитата

"У межах бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу для України", - нагадали в німецькому уряді.

Деталі

З міркувань безпеки уряд Німеччини не вказує додаткову інформацію, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача. Список озброєння, заплановоного до поставки, серед іншого передбачає:



53 000 зентіних боєприпасів;



8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів;



3 САУ Panzerhaubitze 2000;



4 000 зенітних танкових боєприпасів;



10 (+10 за бажанням) автономних наземних дронів;



14 тягачів, 14 напівпричепів, 2 трактори та 4 причепи;



43 розвідувальних дрони;



один високочастотний пристрій з обладнанням;



десять захищених автомобілів;



сім глушилок та вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами;



чотири мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;



65 холодильників для медичного обладнання й 100 000 аптечок;



30 зенітних установок GEPARD, а також близько 6000 зенітних боєприпасів;



54 бронетранспортери M113 із озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);



3 РСЗВ MARS з боєприпасами;



система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;



РЛС виявлення артилерії COBRA;



80 пікапів;



три броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2.



Раніше

Іспанія планує передати танки в Україну, повідомляють місцеві ЗМІ. Але, щоб мати можливість поставити їх, Мадрид повинен мати дозвіл Німеччини.