У будівлі готелю в Черкасах після ворожого удару могло бути понад 20 людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У будівлі готелю в Черкасах, який постраждав через падіння уламків російської ракети, могло бути до 23 людей. Про це у четвер повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«За попередньою інформацією, у будівлі могло перебувати до 23 осіб, проте зараз адміністратор будівлі, яка теж знаходилася в цей момент в будівлі, доставлена в лікарню. Ми з'ясовуємо ще, скільки попередньо може бути людей там, тобто ще декілька осіб можуть бути під завалами», - розповів Табурець.
За його словами, врятовано 10 осіб, сімом з них надана медична допомога.
Доповнення
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що окупанти завдали ракетного удару по Черкасам.