В здании гостиницы в Черкассах после вражеского удара могло быть более 20 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В здании отеля в Черкассах, который пострадал из-за падения обломков российской ракеты, могло быть до 23 человек. Об этом в четверг сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире телемарафона, передает УНН.
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«По предварительной информации, в здании могло находиться до 23 человек, однако сейчас администратор здания, которая тоже находилась в этот момент в здании, доставлена в больницу. Мы выясняем еще, сколько предварительно может быть людей там, то есть еще несколько человек могут быть под завалами», - рассказал Табурец.
По его словам, спасены 10 человек, семерым из них оказана медицинская помощь.
Дополнение
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам.