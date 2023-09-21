В здании гостиницы в Черкассах после вражеского удара могло быть более 20 человек - ОВА

Цитата

«По предварительной информации, в здании могло находиться до 23 человек, однако сейчас администратор здания, которая тоже находилась в этот момент в здании, доставлена в больницу. Мы выясняем еще, сколько предварительно может быть людей там, то есть еще несколько человек могут быть под завалами», - рассказал Табурец.

По его словам, спасены 10 человек, семерым из них оказана медицинская помощь.

Дополнение

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам.