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У Броварській громаді активно працює послуга "Соціальне таксі" - міський голова

Київ • УНН

 • 16078 перегляди

У Броварській громаді з 19 лютого діє послуга "Соціальне таксі" для осіб з інвалідністю. За цей час здійснено 28 безкоштовних поїздок до лікарень та лабораторій.

У Броварській громаді активно працює послуга "Соціальне таксі" - міський голова

У Броварській громаді 19 лютого почала діяти послуга "Соціальне таксі", нею можуть скористатися особи з інвалідністю. За цей час уже здійснено 28 безкоштовних поїздок. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

Соціальне таксі" у громаді працює з 19 лютого. За цей час здійснено  28 перевезень осіб з інвалідністю

- написав Ігор Сапожко.

За його словами, тільки за минулий тиждень соціальним таксі скористались 7 людей з інвалідністю.

Поїздки здійснювались до медичної лабораторії та  Броварської лікарні.

Маршрути включали поїздки до медичних установ, зокрема до лабораторії та Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Додамо

Автомобіль для Броварської громади було передано від партнерів з німецького округу Лан-Ділль. Соціальне таксі - це спеціально обладнаний автомобіль, призначений для перевезення осіб із обмеженими можливостями та інших категорій громадян, які потребують транспортної підтримки.

Соціальне таксі доступне для таких категорій мешканців Броварської громади:

  • особи з інвалідністю I та II групи, а також діти з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату;
    • особи з інвалідністю I групи по зору;
      • особи з невиліковними хворобами або тими, що потребують тривалого лікування;
        • захисники та захисниці України, які отримали поранення та потребують реабілітації.

          За словами Ігоря Сапожка, соціальне таксі працюватиме у межах громади (Бровари, Княжичі, Требухів, Сотницьке) у робочі дні з 08:00 до 20:00. Поїздки здійснюватимуться до медичних установ, реабілітаційних центрів, державних та соціальних установ, банків, залізничного вокзалу та у зворотному напрямку.

          Для замовлення соціального таксі  необхідно подати заявку мінімум за два дні до запланованої поїздки (крім екстрених випадків). Для цього потрібно зареєструватися та надати пакет документів, серед яких паспорт, довідка про інвалідність або документ, що підтверджує необхідність перевезення.

          Соціальним таксі можна скористуватися 10 разів на місяць, у екстрених випадках кількість поїздок може бути збільшена.

          У разі екстреної потреби соціальне таксі може працювати у вихідні та святкові дні за попереднім замовленням.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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