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В Броварской общине активно работает услуга "Социальное такси" - городской голова

Киев • УНН

 • 16065 просмотра

В Броварской общине с 19 февраля действует услуга "Социальное такси" для лиц с инвалидностью. За это время совершено 28 бесплатных поездок в больницы и лаборатории.

В Броварской общине активно работает услуга "Социальное такси" - городской голова

В Броварской общине 19 февраля начала действовать услуга "Социальное такси", ею могут воспользоваться лица с инвалидностью. За это время уже совершено 28 бесплатных поездок. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Социальное такси" в общине работает с 19 февраля. За это время осуществлено  28 перевозок лиц с инвалидностью

- написал Игорь Сапожко.

По его словам, только за прошлую неделю социальным такси воспользовались 7 человек с инвалидностью.

Поездки осуществлялись в медицинскую лабораторию и  Броварскую больницу.

Маршруты включали поездки в медицинские учреждения, в частности в лабораторию и Броварскую многопрофильную клиническую больницу.

Добавим

Автомобиль для Броварской общины был передан от партнеров из немецкого округа Лан-Дилль. Социальное такси - это специально оборудованный автомобиль, предназначенный для перевозки лиц с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в транспортной поддержке.

Социальное такси доступно для следующих категорий жителей Броварской общины:

  • лица с инвалидностью I и II группы, а также дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
    • лица с инвалидностью I группы по зрению;
      • лица с неизлечимыми болезнями или теми, которые требуют длительного лечения;
        • защитники и защитницы Украины, которые получили ранения и нуждаются в реабилитации.

          По словам Игоря Сапожко, социальное такси будет работать в пределах общины (Бровары, Княжичи, Требухов, Сотницкое) в рабочие дни с 08:00 до 20:00. Поездки будут осуществляться в медицинские учреждения, реабилитационные центры, государственные и социальные учреждения, банки, железнодорожный вокзал и в обратном направлении.

          Для заказа социального такси  необходимо подать заявку минимум за два дня до запланированной поездки (кроме экстренных случаев). Для этого нужно зарегистрироваться и предоставить пакет документов, среди которых паспорт, справка об инвалидности или документ, подтверждающий необходимость перевозки.

          Социальным такси можно воспользоваться 10 раз в месяц, в экстренных случаях количество поездок может быть увеличено.

          В случае экстренной необходимости социальное такси может работать в выходные и праздничные дни по предварительному заказу.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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