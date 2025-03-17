В Броварской общине активно работает услуга "Социальное такси" - городской голова
Киев • УНН
В Броварской общине с 19 февраля действует услуга "Социальное такси" для лиц с инвалидностью. За это время совершено 28 бесплатных поездок в больницы и лаборатории.
В Броварской общине 19 февраля начала действовать услуга "Социальное такси", ею могут воспользоваться лица с инвалидностью. За это время уже совершено 28 бесплатных поездок. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Социальное такси" в общине работает с 19 февраля. За это время осуществлено 28 перевозок лиц с инвалидностью
По его словам, только за прошлую неделю социальным такси воспользовались 7 человек с инвалидностью.
Поездки осуществлялись в медицинскую лабораторию и Броварскую больницу.
Маршруты включали поездки в медицинские учреждения, в частности в лабораторию и Броварскую многопрофильную клиническую больницу.
Добавим
Автомобиль для Броварской общины был передан от партнеров из немецкого округа Лан-Дилль. Социальное такси - это специально оборудованный автомобиль, предназначенный для перевозки лиц с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в транспортной поддержке.
Социальное такси доступно для следующих категорий жителей Броварской общины:
- лица с инвалидностью I и II группы, а также дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- лица с инвалидностью I группы по зрению;
- лица с неизлечимыми болезнями или теми, которые требуют длительного лечения;
- защитники и защитницы Украины, которые получили ранения и нуждаются в реабилитации.
По словам Игоря Сапожко, социальное такси будет работать в пределах общины (Бровары, Княжичи, Требухов, Сотницкое) в рабочие дни с 08:00 до 20:00. Поездки будут осуществляться в медицинские учреждения, реабилитационные центры, государственные и социальные учреждения, банки, железнодорожный вокзал и в обратном направлении.
Для заказа социального такси необходимо подать заявку минимум за два дня до запланированной поездки (кроме экстренных случаев). Для этого нужно зарегистрироваться и предоставить пакет документов, среди которых паспорт, справка об инвалидности или документ, подтверждающий необходимость перевозки.
Социальным такси можно воспользоваться 10 раз в месяц, в экстренных случаях количество поездок может быть увеличено.
В случае экстренной необходимости социальное такси может работать в выходные и праздничные дни по предварительному заказу.