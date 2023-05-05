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У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. українських військових

У Британії пройшли підготовку майже 15 тис. українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Великій Британії пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Про це повідомив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із Міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ», - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України.

«Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом. Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів», - написав Шмигаль.

Доповнення

Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль прибув до Великої Британії, де разом з першою леді Оленою Зеленською візьме участь у церемонії коронації Чарльза ІІІ.

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