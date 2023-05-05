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В Британии прошли подготовку почти 15 тыс. украинских военных

Киев • УНН

 • 1129143 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Великобритании прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных. Сегодня вместе с Министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом и первой леди Украины Еленой Зеленской ознакомились с процессом обучения очередной группы военных ВСУ», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

«Систематически движемся в этом направлении. Украинская армия осваивает стандарты НАТО на практике. На поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом. Спасибо Великобритании за начало операции ИНТЕРФЛЕКС по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров», - написал Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Великобританию, где вместе с первой леди Еленой Зеленской примет участие в церемонии коронации Чарльза III.

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