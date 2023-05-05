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Україну на коронації Чарльза ІІІ разом з першою леді представлятиме прем'єр Шмигаль

Україну на коронації Чарльза ІІІ разом з першою леді представлятиме прем'єр Шмигаль

Київ • УНН

 • 1096493 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль прибув до Великої Британії, де разом з першою леді Оленою Зеленською візьме участь у церемонії коронації Чарльза ІІІ. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Також він зазначив, що проведе низку зустрічей, але не уточнив, з ким саме.

Цитата

«Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на росію», - написав Шмигаль.

Нагадаємо

Олена Зеленська ще вчора прибула до Лондона, і вже встигла зустрітися с дружиною прем’єра Великої Британії Акшатою Мурті.

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