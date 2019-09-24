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У Британії опозиція відмовилась прямо підтримати скасування Brexit

У Британії опозиція відмовилась прямо підтримати скасування Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Великій Британії делегати конференції опозиційної Лейбористської партії після бурхливих дебатів відхилили проект резолюції, яка наказувала б партійному керівництву боротися за скасування рішення про Brexit і за те, щоб Британія залишилася в ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Перемогла точка зору лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Він виступає за те, щоб спочатку лейбористи прийшли до влади шляхом дострокових виборів, потім спробували домовитися з ЄС про прийнятні умови Brexit і тільки після цього вирішили, чи підтримувати вихід з Євросоюзу або ж відмовитися від цього рішення за допомогою повторного референдуму.

Підсумки голосування спостерігачі розглядають як перемогу Корбіна в умовах, коли все більше активістів виступає за повну відмову від Brexit.

Офіційно за це виступають інші опозиційні партії, серед яких ліберальні демократи, шотландські та валлійські націоналісти.

Раніше опозиція в парламенті об’єдналася, щоб ухвалити закон, що має на меті перешкодити прем’єру-консерватору Борису Джонсону вивести Британію з ЄС без угоди до 31 жовтня.

Нагадаємо, Палата лордів схвалила законопроект, який блокує Brexit без угоди.

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