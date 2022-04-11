У Бородянці продовжуть розбирати завали: сьогодні виявили тіла 7 осіб

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У Бородянці вже шостий день розбирають завали будівель, які були зруйновані російськими окупантами.

"11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва", - повідомили у ДСНС.

Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються.

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