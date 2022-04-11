В Бородянке продолжают разбирать завалы: сегодня обнаружили тела 7 человек

Детали

В Бородянке уже шестой день разбирают завалы зданий, которые были разрушены российскими оккупантами.

"11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек. К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева", - сообщили в ГСЧС.

С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются.

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