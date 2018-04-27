У Бочковського заявили, що питання очільника ДСНС має вирішити уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Питання щодо подальшої роботи Миколи Чечоткіна та Сергія Бочковського на посаді керівника ДСНС повинен вирішувати уряд. Про це під час брифінгу заявив адвокат Ігор Федоренко, який представляє інтереси Бочковського, передає УНН.
"Судом зазначено, що рішення (щодо незаконного звільнення Бочковського з посади – ред.) вступає в силу негайно, тобто з сьогоднішнього дня. Згідно з чинним законодавством, рішення суду має виконуватись в обов’язковому порядку добровільно. Ми сподіваємось, що службові особи нададуть Бочковському робоче місце, забезпечать його трудові права, а організаційні питання, передача справ і інше буде вирішуватись в поточному порядку. Це питання (відсторонення Чечоткіна – ред.) хай вирішує уряд", - підкреслив Федоренко.
Нагадаємо, напередодні суд визнав незаконним звільнення Бочковського з посади голови ДСНС.