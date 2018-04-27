У Бочковского заявили, что вопрос главы ГСЧС должно решить правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вопрос о дальнейшей работе Николая Чечеткина и Сергея Бочковского в должности руководителя ГСЧС должно решать правительство. Об этом во время брифинга заявил адвокат Игорь Федоренко, представляющий интересы Бочковского, передает УНН.
"Судом указано, что решение (о незаконном увольнении Бочковского с должности - ред.) вступает в силу немедленно, то есть с сегодняшнего дня. Согласно действующему законодательству, решение суда должно выполняться в обязательном порядке добровольно. Мы надеемся, что должностные лица предоставят Бочковскому рабочее место, обеспечат его трудовые права, а организационные вопросы, передача дел и другое будет решаться в текущем порядке. Этот вопрос (отстранение Чечеткина - ред.) пусть решает правительство", - подчеркнул Федоренко.
Напомним, накануне суд признал незаконным увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС.