У більшій частині України ситуація з видачею субсидій є позитивною - В.Гройсман

“Я хотів би відзначити лідерів на місцях, там була організована достатньо серйозна робота і ми маємо достатньо позитивні результати. Найкращі результати в нас має Сумська, Полтавська, Донецька, Черкаська, Вінницька, Київська, Львівська області. Що стосується середніх результатів, де теж належним чином робота організована, і я думаю, що найближчим часом робота буде покращена. Фактично в найбільшй частині України ситуація є достатньо позитивною. Ми маємо проблему в деяких областях і я хотів би сьогодні запитати ці області, чим я можу допомогти, чим може допомогти уряд, щоб ми створили нормальний механізм підтримки українців. І такими областями у нас є Одеська область, Закарпаття, по Харкову у нас є цифри незадовільні. Ваше завдання, щоб за кілька тижнів ситуація була виправлена”, — сказав він.