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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22876 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46502 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68124 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138538 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201621 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191271 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211848 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196967 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152381 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153190 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У більшій частині України ситуація з видачею субсидій є позитивною - В.Гройсман

У більшій частині України ситуація з видачею субсидій є позитивною - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 4804 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На більшій території України ситуація з видачею субсидій на житлово-комунальні послуги є позитивною. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Я хотів би відзначити лідерів на місцях, там була організована достатньо серйозна робота і ми маємо достатньо позитивні результати. Найкращі результати в нас має Сумська, Полтавська, Донецька, Черкаська, Вінницька, Київська, Львівська області. Що стосується середніх результатів, де теж належним чином робота організована, і я думаю, що найближчим часом робота буде покращена. Фактично в найбільшй частині України ситуація є достатньо позитивною. Ми маємо проблему в деяких областях і я хотів би сьогодні запитати ці області, чим я можу допомогти, чим може допомогти уряд, щоб ми створили нормальний механізм підтримки українців. І такими областями у нас є Одеська область, Закарпаття, по Харкову у нас є цифри незадовільні. Ваше завдання, щоб за кілька тижнів ситуація була виправлена”, — сказав він.

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