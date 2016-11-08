В большей части Украины ситуация с выдачей субсидий положительная - В.Гройсман

"Я хотел бы отметить лидеров на местах, там была организована достаточно серьезная работа и мы имеем достаточно положительные результаты. Наилучшие результаты у нас в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской областях. Что касается средних результатов, где также должным образом работа организована, и я думаю, что в ближайшее время работа будет улучшена. Фактически в большей части Украины ситуация достаточно позитивная. Мы имеем проблему в некоторых областях и я хотел бы сегодня спросить эти области, чем я могу помочь, чем может помочь правительство, чтобы мы создали нормальный механизм поддержки украинцев. И такими областями у нас есть Одесская и Закарпатская, по Харькову у нас есть цифры неудовлетворительные. Ваша задача, чтобы через несколько недель ситуация была исправлена​​", - сказал он.