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15 марта, 19:03 • 113280 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161047 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134640 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127383 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111122 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104628 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100879 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132768 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131057 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127749 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В большей части Украины ситуация с выдачей субсидий положительная - В.Гройсман

В большей части Украины ситуация с выдачей субсидий положительная - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 4804 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. На большей территории Украины ситуация с выдачей субсидий на жилищно-коммунальные услуги положительная. Об этом во время селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы отметить лидеров на местах, там была организована достаточно серьезная работа и мы имеем достаточно положительные результаты. Наилучшие результаты у нас в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской областях. Что касается средних результатов, где также должным образом работа организована, и я думаю, что в ближайшее время работа будет улучшена. Фактически в большей части Украины ситуация достаточно позитивная. Мы имеем проблему в некоторых областях и я хотел бы сегодня спросить эти области, чем я могу помочь, чем может помочь правительство, чтобы мы создали нормальный механизм поддержки украинцев. И такими областями у нас есть Одесская и Закарпатская, по Харькову у нас есть цифры неудовлетворительные. Ваша задача, чтобы через несколько недель ситуация была исправлена​​", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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