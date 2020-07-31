У більш ніж половини жителів трущоб Мумбаї виявлені антитіла до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У нетрях Мумбаї виявили один з найвищих рівнів колективного імунітету до COVID-19 - майже 60%. Про це свідчать результати дослідження проведеного муніципалітетом міста, урядовим дослідницьким центром Niti Aayog та Інститутом фундаментальних досліджень Tata, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Більше половини жителів трущоб в трьох районах комерційної столиці Індії, Мумбаї, дали позитивний результат на антитіла до коронавірусe", - йдеться в повідомленні.
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Результати отримані в ході вибіркового тестування близько 7 тис. людей в трьох густонаселених районах на початку липня.
Було встановлено, що 57% людей, які пройшли тестування в районах нетрів Чембур, Матунга і Дахісар, піддавалися впливу нового коронавірусу.
У цих трьох районах, розташованих в західній, східній і центральній частинах міста, проживає близько 1,5 мільйона людей.
При цьому тільки 16% людей, що живуть за межами трущоб в тих же районах, виявилися імунними до цієї ж інфекції (COVID-19 - ред).
Як повідомляв УНН, близько 40% жителів Стокгольма можуть мати імунітет до COVID-19.
В Україні тим часом, раніше було анонсовано масове ІФА-тестування населення. Однак, сьогодні офіційні дані з регіонів свідчать про мізерному охопленні тестами навіть медиків, не кажучи вже про інших категоріях громадян.