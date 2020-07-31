У более чем половины жителей трущоб Мумбаи обнаружены антитела к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В дебрях Мумбаи обнаружили один из самых высоких уровней коллективного иммунитета к COVID-19 - почти 60%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного муниципалитетом города, правительственным исследовательским центром Niti Aayog и Институтом фундаментальных исследований Tata, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Более половины жителей трущоб в трех районах коммерческой столице Индии, Мумбаи, дали положительный результат на антитела к коронавирусу", - говорится в сообщении.
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Результаты получены в ходе выборочного тестирования около 7 тыс. человек в трех густонаселенных районах в начале июля.
Было установлено, что 57% людей, прошедших тестирование в районах трущоб Чембур, Матунга и Дахисар, подвергались воздействию нового коронавируса.
В этих трех районах, расположенных в западной, восточной и центральной частях города, проживает около 1,5 миллиона человек.
При этом только 16% людей, живущих за пределами трущоб в тех же районах, оказались иммунными к этой же инфекции (COVID-19 - ред).
Как сообщал УНН, около 40% жителей Стокгольма могут иметь иммунитет к COVID-19.
В Украине тем временем, ранее было анонсировано массовое ИФА-тестирование населения. Однако, сегодня официальные данные из регионов свидетельствуют о мизерном охвате тестами даже медиков, не говоря уже о других категориях граждан.