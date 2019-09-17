У Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Голова Державного митного комітету Білорусі Юрій Сенько заявив, що митна служба Білорусі спільно з Комітетом держбезпеки країни допомогли розкрити схему переправлення зброї з України через Білорусь і Литву в Росію. Про це він повідомив телеканалу “Білорусь 1”, передає УНН.
“Ми спільно з Комітетом державної безпеки відпрацьовували інформацію, коли з України транзитом через Республіку Білорусь переміщалися частини зброї в Литву, і звідти більшими партіями переміщалися в Російську Федерацію”, — сказав Сенько.
За його словами, в Російській Федерації при завершенні цієї спецоперації було виявлено велику кількість зброї.
“Це і автомати, і пістолети, і стрілецька зброя у вигляді гвинтівок, близько 9 тис. боєприпасів, цілий арсенал був вилучений спецслужбами на території РФ”, — заявив митник.
Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була “закрити наглухо” кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.
Держприкордонслужба у відповідь заявила, що фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.
Представник Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Антон Бичковський в коментарі УНН повідомив, що Республіка Білорусь поставила на рубежі з Україною глухий заслін для нелегальної діяльності через державний кордон.